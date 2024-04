Sicurezza: Roberti, con Acu e Udinese Calcio sicuri al volante

Udine, 4 apr - "Attraverso una squadra di serie A, il mondo del calcio si unisce a un campagna di sensibilizzazione ed educazione importante, che appartiene a tutti e che mira a richiamare la comunità, e ogni utente della strada, a comportamenti prudenti e rispettosi delle regole". Lo ha sottolineato questo pomeriggio l'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti, intervento all'auditorium del Bluenergy Stadium di Udine alla giornata di formazione "Le regole del gioco. Strumento di sicurezza nello sport e sulla strada", per il settore giovanile di Udinese Calcio ideata nell'ambito di "Ud4Safety Fvg", un progetto finanziato dalla Regione per la promozione della cultura della sicurezza stradale che vede la collaborazione tra Automobile Club Udine (Acu) e Udinese Calcio. Presenti, tra gli altri, il direttore e il formatore dell'Acu Maddalena Valliil e Carlo Piraneo, il direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino e circa 120 giovani atleti del settore giovanile della società. "Il progetto dell'Acu ha la finalità di contribuire a diffondere l'idea che le regole non sono solo divieti e limitazioni: al contrario, servono per aiutarci a stare con gli altri, a condividere gli stessi spazi, a raggiungere obiettivi comuni - ha aggiunto Roberti -. Il senso di responsabilità rafforza il rispetto delle regole e viceversa. Un circolo virtuoso come sanno bene i genitori, gli insegnanti e, visto il contesto in cui ci troviamo, gli allenatori. Il calcio, attraverso i suoi protagonisti, diventa quindi un veicolo efficace per il messaggio che ci impegniamo a diffondere". ARC/PT/ma