Sicurezza: Roberti, da Amped supporto prezioso per videosorveglianza

L'assessore in visita all'azienda triestina che ha redatto il manuale sul corretto utilizzo delle prove video Trieste, 28 nov - "Amped si dimostra ancora una volta un partner affidabile della Regione in fatto di pubblica sicurezza, dopo aver dotato gratuitamente la questura di Trieste di un software di ultima generazione, ideato per semplificare e approfondire i video risultanti dalle attività di controllo, e dopo aver svolto attività formative per gli agenti della Polizia scientifica e della Squadra mobile. Ora l'azienda triestina è pronta a compiere un passo in più, portando all'attenzione della Conferenza delle Regioni e del Parlamento europeo il proprio manuale sul corretto utilizzo delle fonti di prova da portare in sede giudiziaria". Lo ha affermato oggi l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti a margine di un incontro avuto con i vertici di Amped Software (presente, tra gli altri, il fondatore e Ceo Martino Jerian) nella sede operativa dell'Area Science Park di Trieste. L'azienda, leader mondiale nel campo della videosorveglianza, è attiva in oltre cento Paesi ed esporta a 1.400 organizzazioni programmi di eccellenza funzionali alle Forze dell'ordine e alle indagini forensi. Il manuale "Concetti e principi fondamentali per l'utilizzo delle prove video, nell'ambito della pubblica sicurezza e della giustizia penale", è stato presentato lo scorso agosto nel palazzo della Regione ed è stato redatto per far luce sulle principali sfide inerenti la materia delle video analisi. L'assessore ha rilevato come il documento promuova una nuova cultura della sicurezza, utile ad aumentare l'efficacia delle prove raccolte dagli inquirenti. "Siamo orgogliosi - ha proseguito Roberti - dell'operato di una realtà del Friuli Venezia Giulia che, negli ultimi anni, si è rivelata un supporto prezioso per il presidio del territorio e la sicurezza dei cittadini. La Regione conferma il proprio appoggio ad Amped affinché il software e il vademecum realizzati possano avere risonanza a livello nazionale ed europeo". ARC/PAU/gg