Sicurezza: Roberti, dal '25 il 3/5 è Giornata regionale Polizia locale

Via libera anche a regolamento in materia di coordinamento dei Nuclei specialistici Paluzza, 13 ott - "Dal 2025 verrà istituita la Giornata regionale della Polizia locale, fissata il 3 di maggio, che ha lo scopo non solo di celebrare l'attività svolta dai tutori dell'ordine ma anche di sensibilizzare e avvicinare la popolazione e le scolaresche ai temi della sicurezza in Friuli Venezia Giulia". Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti al termine della riunione del Comitato tecnico regionale di Polizia Locale svoltosi nella sede del Cesfam a Paluzza. L'incontro è servito per mettere in luce alcune tematiche legate al nuovo regolamento inerente la legge regionale sulla Sicurezza ed approvarne alcune modifiche così come proposte al termine di un confronto avuto con il ministero dell'Interno. In particolare, nel corso della riunione è stato approvato il Regolamento in materia di coordinamento dei Nuclei specialistici della Polizia Locale. "Nel 2021, quando abbiamo approvato la legge - spiega l'esponente dell'esecutivo Fedriga - ci siamo posti l'obiettivo di garantire un analogo servizio su tutto il territorio regionale, a prescindere dalla consistenza dei corpi e dalla quantità di agenti di Polizia Locale effettivamente operativi. Siamo consapevoli che ci sono Comuni tanto strutturati, che hanno organici importanti come quelli dei Comuni capoluogo e altri che magari nemmeno godono di questo servizio. Ciò non deve però pregiudicare il servizio offerto alla cittadinanza; per questo motivo abbiamo previsto che i Nuclei specialistici possano operare su tutto il territorio regionale". "Con l'approvazione di questo passaggio all'interno del Comitato - chiarisce l'assessore - diamo il via all'iter normativo che condurrà a una situazione in cui anche il Comune piccolo che non dispone del corpo di Polizia Locale, nella circostanza di eventi particolari o specifiche necessità, potrà chiedere un aiuto che verrà finanziato dall'Amministrazione regionale per poter svolgere quei servizi di controllo del territorio. Adesso questo passaggio dovrà essere validato dalla Giunta, nell'arco di breve tempo". Tra le decisioni emerse nel corso dei lavori del Tavolo di coordinamento, una riguarda la scelta di organizzare, a partire dal 2025, la Giornata della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia, che si svolgerà ogni anno il 3 di maggio. "Questa ricorrenza - spiega Roberti - andrà ad aggiungersi a quella di San Sebastiano, che ogni Corpo potrà continuare a celebrare il 20 di gennaio a livello locale. Per il 2024 la festa resterà invariata rispetto al passato e vedrà come località di ritrovo la città di Sacile, mentre dal 2025 prenderà forma la Giornata regionale". "La scelta di agire in questo senso - conclude l'assessore regionale - è data dal fatto che vorremo trasformare la giornata in un momento di confronto con la comunità e in maniera particolare con le scuole, per far capire che gli agenti in divisa sono amici a cui si può chiedere aiuto. La ricorrenza vuole essere inoltre un'occasione promozionale di quella che è l'attività della Polizia Locale e far conoscere quali siano le loro competenze". ARC/AL