Sicurezza: Roberti, debitori verso animali che supportano Forze ordine

Trieste, 4 ott - "Gli animali sono grandi amici della nostra sicurezza: dietro a molte azioni efficaci e a benemerenze dei nostri uomini e delle nostre donne delle Forze dell'ordine ci sono cani che con il loro fiuto e ben addestrati contribuiscono a sgominare il traffico della droga". È la riflessione portata dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti alla festa per la benedizione degli animali che si è tenuta oggi in piazza Verdi a Trieste in occasione del 4 ottobre, ricorrenza di San Francesco, patrono d'Italia. "A fianco di Polizia di stato, Guardia di finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri i cani sono detective imprescindibili, capaci di smascherare crimini e salvare vite umane, così come sono compagni inseparabili di persone non vedenti e con altre disabilità: per questo dobbiamo a loro più di quanto loro debbano a noi", ha osservato Roberti, che ha aperto la manifestazione, prima dell'esibizione delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della benedizione impartita agli animali presenti nella centrale piazza di Trieste dal vicario episcopale monsignor Ettore Malnati. L'evento, che rientra nell'Animal Festival, ha visto anche la partecipazione dell'attore Francesco Gusmitta e del coro diretto da Aglaia Merkel Bertoldi. ARC/PPH/gg