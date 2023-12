Sicurezza: Roberti, esempio Vitulli dà valore a sostegno forze ordine

Trieste, 4 dic - "È trascorso quasi un quarto di secolo da quando l'ispettore Vitulli venne barbaramente ucciso in un appartamento del rione di Borgo San Sergio nell'adempimento del proprio dovere, in una delle tante operazioni per garantire la sicurezza nel nostro territorio conclusasi invece con un fatale conflitto a fuoco con due malviventi pregiudicati che stavano preparando una nuova rapina. Per l'Amministrazione regionale è un onore e un dovere rendere omaggio ogni anno a questo indimenticabile rappresentante della Polizia di Stato che ha sacrificato la propria vita per il bene comune".

Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti che questa mattina ha preso parte a Trieste alla messa di suffragio presso la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso nel 24° anniversario della scomparsa dell'ispettore capo Luigi Vitulli.

"Vitulli è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria e gli sono stati dedicati il Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Trieste e i giardini pubblici a Opicina. È stato - ricorda Roberti - un grande servitore dello Stato che ha donato quanto di più importante avesse per difendere i valori più alti del nostro vivere comune e per mettere in salvo il collega che si trovava con lui".

"Non dobbiamo smettere di ricordare tutte le donne e tutti gli uomini che ci hanno lasciato indossando una divisa, compiendo atti che non possiamo che definire eroici. Il loro esempio deve spingerci a sostenere con sempre maggiore determinazione le forza dell'ordine che - conclude Roberti - quotidianamente operano sul territorio per riaffermare i nostri diritti e le nostre libertà democratiche". ARC/RT/gg