Sicurezza: Roberti, festa Finanza. Fvg saluta comandante Iovino

Trieste, 23 giu - "Un saluto particolare al comandante Iovino, che lascia la regione per un prestigioso incarico, e un ringraziamento agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza per il loro lavoro a favore dei cittadini e a difesa della legalità". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, a margine della cerimonia che si è tenuta a Trieste in occasione del 248° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Come ha sottolineato l'assessore, Il Comando regionale di Trieste delle Fiamme Gialle si è recentemente reso protagonista di un'importante operazione antidroga che ha colpito una rete internazionale di narcotrafficanti, "togliendo di fatto dalle strade una quantità più che significativa di stupefacenti". "Anche in considerazione di ciò, come istituzioni - ha concluso Roberti - siamo profondamente grati al generale Iovino e a tutti i suoi collaboratori per l'impegno profuso e il brillante risultato conseguito". ARC/GG