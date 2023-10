Sicurezza: Roberti, fondamentale affrontare questi temi con i giovani

Trieste, 5 ott - "La Barcolana è uno straordinario evento sportivo e di festa per Trieste, ma grazie alla lungimiranza dei suoi organizzatori è diventato anche un grande memento di riflessione su temi che toccano tutti noi. Uno di questi è certamente la sicurezza che in Friuli Venezia Giulia è sempre più integrata e coordinata grazie alla stretta collaborazione realizzata dalle forze che si occupano di ordine pubblico in stretta sinergia con le istituzioni". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti che questa mattina ha portato i saluti dell'Amministrazione regionale all'evento "Il mare della sicurezza", organizzato dalla Questura di Trieste nell'ambito dell'edizione 2023 della Barcolana, e che ha visto la partecipazione di oltre 600 studenti delle scuole secondarie. "Conoscere le regole da rispettare in mare, sul web, sulla strada e in genere nella nostra vita è fondamentale - ha sottolineato Roberti -. Tutto questo acquisisce un valore ancora maggiore se riusciamo a parlare di questi argomenti ai più giovani". "In particolare - ha aggiunto l'assessore - quando si affrontano tematiche legate all'utilizzo delle nuove tecnologie. Spesso i loro genitori, che non sono nativi digitali, sanno poco o niente di queste cose e le ragazze e i ragazzi si trovano ad affrontare da soli situazioni difficili e pericolose". "Allora diventa importantissimo far sapere ai giovani che cosa possono fare per loro le istituzioni, quali aiuti concreti possono ricevere dalle diverse Forze dell'ordine e quali siano i comportamenti corretti da mantenere in qualsiasi situazione". Nel corso del suo intervento l'assessore Roberti ha utilizzato la metafora dell'equipaggio vincente. "I componenti di un team devono conoscere e condividere le regole, muoversi in modo coordinato, mettere in campo ognuno le proprie competenze. Così si muovono anche le istituzioni a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, ma per vincere e garantire la sicurezza sul nostro territorio - ha ricordato l'esponente della Giunta Fedriga - abbiamo bisogno dell'appoggio di ogni cittadino al quale chiediamo di essere altruista e di rifiutare qualsiasi forma di indifferenza". L'iniziativa odierna è stata anche l'occasione per ricordare Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi all'interno della Questura di Trieste il 4 ottobre 2019. "Un tragico evento indimenticabile per ognuno di noi ma che ha visto - ha concluso Roberti - la città stringere in un commovente abbraccio le donne e gli uomini della Polizia di Stato". ARC/TOF/ma