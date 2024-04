Sicurezza: Roberti, fondi a Polizia per lotta immigrazione clandestina

Approvato nuovo regolamento per acquisto strumentazioni e riqualificazione strutture degli Enti locali in favore delle Forze dell'ordineTrieste, 6 apr - "Il contrasto all'immigrazione clandestina è una priorità di questa Amministrazione. Con il regolamento approvato ieri dalla Giunta regionale diamo contributi alle Forze dell'ordine addette al controllo dei confini, per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni utili a monitorare i flussi irregolari. Questo consentirà sia di migliorare l'attività di controllo che di procedere più rapidamente alle riammissioni".L'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti commenta così il via libera al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di contrasto dell'immigrazione irregolare, in attuazione degli articoli 9 e 16 della legge regionale 9 del 2023"."Con questa misura - spiega Roberti - vengono ammessi anche finanziamenti per la riqualificazione di quelle strutture necessarie a presidiare meglio il nostro territorio".Il regolamento, d'intesa con le Prefetture, disciplina i contributi per prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischio che possano derivare dalla presenza di flussi di migranti anche irregolari.Possono beneficiare di questi contributi gli Enti locali - singolarmente o in forma associata - per acquisire attrezzature e strumentazioni da concedere in uso alle Forze di Polizia finalizzate ad agevolare le attività di controllo sulla regolarità dei flussi e transiti di persone immigrate e per il contrasto delle organizzazioni dedite a favorire l'immigrazione illegale e per gli interventi di manutenzione straordinaria, definiti dalla legge regionale 19 del 2009 (Codice regionale dell'edilizia) per la riqualificazione di immobili utili ad allestire uffici e ospitare il personale della polizia di Stato.La domanda deve essere redatta attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica e presentata, tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it.Gli importi concedibili per ogni progetto sono compresi fra i 25mila e i 100mila euro. Il procedimento è a sportello - fino ad esaurimento delle risorse - con termine ultimo stabilito al 30 settembre di ogni anno. ARC/TOF/al