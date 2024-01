Sicurezza: Roberti, formazione è strategica contro crimini informatici

Trieste, 26 gen - "Il contrasto ai crimini informatici è un tema di grande rilevanza e di assoluta attualità. Purtroppo questo fenomeno vive oggi una crescita esponenziale. Diventa pertanto fondamentale lavorare sulla formazione rivolta sia ai cittadini che agli operatori delle forze dell'ordine".

Lo ha affermato oggi l'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in apertura del seminario interforze "Digital Intelligence", organizzato a Trieste dal Sindacato autonomo di Polizia (Sap) in collaborazione con la Regione e con l'associazione Lab4Int.

Nel portare i saluti del governatore Massimiliano Fedriga, l'assessore ha sottolineato l'importanza di conoscere le modalità e le tempistiche per difendersi da questi crimini. "In questo momento è opportuno conoscere le principali tipologie di cybercrime e gli attacchi più comuni che possono colpire qualsiasi persona, società o istituzione. L'Amministrazione regionale - ha aggiunto Roberti - continuerà a sostenere i progetti volti a far crescere una conoscenza diffusa su queste tematiche e a promuovere la cultura della sicurezza".

"Va ringraziato il Sindacato autonomo di Polizia per aver organizzato questa articolata iniziativa con il supporto di professionisti esperti del settore - ha detto l'assessore -. Un seminario di altissimo profilo seguito in presenza e on-line da oltre duecento rappresentanti delle forze dell'ordine e dell'esercito, segno tangibile dell'impatto sociale che il cybercrime ha sulla nostra vita e sulle nostre comunità".

Nel corso del seminario è stato spiegato che questi attacchi possono essere condotti da individui o gruppi con vari obiettivi, tra cui il furto di informazioni sensibili, il danneggiamento dei sistemi, l'estorsione o il sabotaggio.

La distribuzione degli attacchi informatici è in continua evoluzione, con nuove tecniche e minacce che emergono regolarmente. È vitale pertanto per le organizzazioni e per gli utenti adottare misure di sicurezza adeguate, mantenere sistemi e software aggiornati e rimanere informati sulle ultime minacce digitali per mitigare il rischio di attacchi informatici.