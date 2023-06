Sicurezza: Roberti, GdF favorisce economia sana su territorio

Trieste, 23 giu - "Quello della Guardia di Finanza è un corpo che tutela gli interessi economici e finanziari e il rispetto delle norme che regolano i rapporti finanziari all'interno di una società. È un bene che tutto ciò venga salvaguardato, dal momento che garantire il rispetto di queste regole significa favorire un'economia sana nel tessuto sociale ed economico presente sul territorio". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, presente alla caserma "Campo Marzio" di Trieste per partecipare alla celebrazione del 249esimo anniversario di fondazione della Guardia di Finanza. Secondo il rappresentante della Giunta, "il Friuli Venezia Giulia sta attraversando un periodo di forte crescita ed espansione economica, con importanti investimenti finanziari tra i diversi contributi regionali messi a disposizione e i fondi del Pnrr. In questo contesto di sviluppo la nostra regione, insieme alla GdF, ha siglato appositi protocolli al fine di rendere più semplice per le Amministrazioni competenti l'esecuzione dei controlli, nonché di prevenire fenomeni illeciti come le appropriazioni di somme indebite o l'infiltrazione di associazioni criminali". ARC/PAU/gg