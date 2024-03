Sicurezza: Roberti, indagine 'Ultimo miglio' è esemplare

Trieste, 2 mar - "L'indagine 'Ultimo miglio' dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse stato bisogno, che dietro agli arrivi della rotta balcanica ci sono organizzazioni criminali internazionali pronte a tutto pur di mettere le mani su enormi capitali che i clandestini sborsano per arrivare illegalmente sul territorio; si conferma che ogni mezzo di contrasto deve essere usato per impedire traffici illeciti e ignobili".Sono parole dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti."Congratulazioni quindi ai carabinieri di Udine e ai Ros per l'operazione - così Roberti - con l'auspicio che di tali operazioni esemplari ve ne siano altre fino a quando ogni criminale verrà assicurato alla giustizia e soprattutto fino a quando gli arrivi incontrollati avranno fine". ARC/PPH