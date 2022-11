Sicurezza: Roberti, istituzioni al fianco vittime violenza di genere

Trieste, 24 nov - "La violenza di genere, oltre a creare una frattura nella società, danneggia in modo particolarmente la vittima, che oltre a subire un abuso rischia anche di sentirsi o trovarsi sola e isolata, come prigioniera di un vicolo cieco. Le statistiche evidenziano che nella maggior parte dei casi gli autori delle violenze sono persone molto vicine alle loro vittime fino ad essere anche all'interno delle mura casalinghe. Dobbiamo quindi lavorare sulla prevenzione attraverso alcuni messaggi chiari: il primo è che le istituzioni sono al fianco delle vittime di violenza per aiutarle a uscirne, il secondo è che nessuna forma di legame sentimentale può esistere in caso violenza o basarsi sulla prevaricazione dell'altro". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti durante il proprio intervento alla all'evento "Prima che accada. La prevenzione della violenza di genere e della violenza assistita per la tutela di donne e minori" tenutosi a Grado. Roberti ha evidenziato come per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne sia fondamentale "la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni, come le Forze dell'ordine, i Comuni con i suoi servizi sociale e la Polizia locale, ma anche la Regione, che supporta direttamente iniziative di sensibilizzazione su questo importante tema". L'assessore ha quindi spiegato che "dall'inizio di questa legislatura parte delle risorse del Programma sicurezza destinate ai progetti dei corpi di Polizia locale hanno come obiettivo la prevenzione della violenza di genere. Ulteriori interventi sono, inoltre, sviluppati dalla direzione regionali competenti in tema di lavoro, formazione, istruzione e famiglia". ARC/MA/al