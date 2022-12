Sicurezza: Roberti, Marina Militare accanto a comunità operosa del Fvg

Trieste, 2 dic - "La generosità di mettere la propria vita a protezione dell'incolumità di tutti è il messaggio che viene dalla Marina Militare e dalla devozione a Santa Barbara di coloro che corrono grandi rischi come anche gli artificieri, gli artiglieri e il genio militare. Oggi è giusto rivolgere un pensiero a chi ha perduto la vita in mare e una preghiera per le tante persone che nella nostra regione affidano ogni giorno alle rotte che partono dal golfo di Trieste la nostra sicurezza e il nostro benessere economico frutto di ingegno e di operosità". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Sicurezza e Funzione pubblica Pierpaolo Roberti al termine della messa nella ricorrenza di Santa Barbara officiata in Sant'Antonio Taumaturgo a Trieste dall'arcivescovo monsignor Giampaolo Crepaldi. Dopo l'omelia del presule, è stata data lettura alla preghiera del marinaio e ha preso la parola per un messaggio di ringraziamento il capitano di vascello Luciano Del Prete, comandante della capitaneria di porto di Trieste. "Il mare è per noi orizzonte e vocazione e ci ricorda - ha osservato Roberti - che abbiamo enormi opportunità di sviluppo legati ai traffici ma che bisogna essere preparati ad affrontare le difficoltà, come sono le tempeste per i marinai. La compattezza delle istituzioni che si sono ritrovate anche oggi in Sant'Antonio - ha concluso l'assessore - è fortunatamente quella di un equipaggio che ha fiducia, conosce le insidie di oggi e intravede, ciascuno nel proprio ruolo, i tempi sfidanti che ci attendono". ARC/PPH/al