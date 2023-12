Sicurezza: Roberti, obiettivo Trieste4Safety è riduzione incidenti

Trieste, 21 dic - "Trieste4Safety FVG è un progetto che punta a ridurre drasticamente il numero degli incidenti stradali che l'Unione europea chiede di dimezzare entro il 2030. In questo momento non solo siamo lontani da questi obiettivi ma purtroppo stiamo registrando un aumento dei sinistri. Dietro alle statistiche e ai freddi numeri ci sono feriti, vite spezzate e persone che avranno per sempre un rimorso sulla coscienza. Compito delle istituzioni è quello di mettere in campo tutte le misure in grado di contenere questo fenomeno".

Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti che questa mattina ha partecipato alla presentazione di Trieste4Safety FVG, l'iniziativa finanziata dalla Regione e realizzata sul territorio dall'Aci.

"A Trieste e in Friuli Venezia Giulia si lavora da molti anni sull'educazione stradale grazie alle iniziative portate avanti dalla Polizia locale con finanziamenti regionali. Con questo progetto - ha spiegato Roberti - abbiamo voluto fare un passo ulteriore, mettendo a disposizione 100mila euro per ciascuna delle quattro Aci provinciali per la realizzazione di progetti di prevenzione in materia di sicurezza stradale".

"Fare educazione stradale in modo efficace non significa solo far conoscere quelle regole di condotta che in realtà sono di dominio pubblico ma piuttosto - ha aggiunto l'assessore - far capire in modo approfondito quali siano le conseguenze, spesso drammatiche, legate a un'infrazione del codice".

Oltre a ringraziare il Consiglio regionale che ha dato il via a questa progettualità, la Trieste Traporti, la Polizia locale e le altre forze dell'ordine impegnate quotidianamente in questa vera e propria emergenza sociale, Roberti ha voluto sottolineare l'importanza dei giovani nella trasmissione di quei comportamenti virtuosi alla guida che possono salvare molte vite.

Nel corso della conferenza stampa è stato spiegato che Trieste4Safety FVG è una campagna di sensibilizzazione che utilizza molteplici canali di diffusione per raggiungere tutta la popolazione: dagli autobus ai social media, dai maxischermi all'interno del Centro Commerciale Torri d'Europa fino ad un grande evento in programma ad aprile 2024 in Piazza Unità.

Sono stati diffusi anche i dati allarmanti riguardanti il fenomeno elaborati dall'Aci e dall'Istat. Nel 2022 nell'ex provincia di Trieste si sono verificati 967 incidenti con 12 vittime e 1.165 feriti. I pedoni investiti sono stati 150 con una vittima e 156 feriti. Per quanto concerne i ciclisti sono stati registrati 53 sinistri con 1 morto e 150 feriti, mentre gli utilizzatori del monopattino sono stati coinvolti in 4 incidenti e una persona è rimasta ferita.

Infine il costo sociale complessivo è superiore a 86 milioni e 410mila euro e ammonta a 377 euro per ogni abitante. ARC/RT/gg