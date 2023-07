Sicurezza: Roberti, operativo nuovo comitato regionale Polizia locale

L'assessore regionale ha firmato il decreto di costituzione Pordenone, 6 lug - L'assessore regionale alle Autonome locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti ha firmato il decreto di costituzione - presso la Direzione centrale Autonomie locali - del Comitato tecnico regionale per la Polizia locale. "Sulla base della legge regionale numero 8 del 2021 - ha ricordato l'assessore dopo la firma del decreto - il Comitato svolge le funzioni di studio e consulenza tecnica in materia di coordinamento della polizia locale, promuove lo sviluppo dell'uniformità operativa anche mediante la predisposizione di programmi formative e di modulistica e programmi gestionali unici e riconosce e valorizza la diffusione di buone pratiche mettendole a fattore comune. Si tratta - ha evidenziato l'esponente della Giunta regionale - di uno strumento fondamentale per la condivisione di una gestione omogenea ed efficiente dei Corpi della Polizia comunale del Friuli Venezia Giulia". Il Comitato è composto dal direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione Gian Luca Albertazzi che ricoprirà il ruolo di presidente, dal comandante del corpo di polizia locale di Trieste (come Comune capoluogo di Regione) Walter Milocchi che ricoprirà il ruolo di vicepresidente, dai comandanti delle Polizie locali degli ex capoluoghi di Provincia (Marco Muzzatti per Gorizia, Eros De Longo per Udine e Maurizio Zorzetto per Pordenone), dal comandante del corpo di Polizia locale di Monfalcone (come Comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti) Rudi Bagatto, dai comandati delle Polizie locali dei Comuni ad alto flusso turistico (Alessandro Bortolussi per Lignano Sabbiadoro e Mario Bressan per Grado). Del Comitato fanno parte anche quattro comandanti designati dal Consiglio delle Autonome locali: Alessandro Tomat (guida il Corpo di Polizia locale della Comunità di montagna della Carnia), Michele Mansutti (responsabile del Servizio di polizia locale associato dei Comuni di Pasian di Prato, Martignacco e Pagnacco), Paolo Fort (responsabile del Servizio di polizia locale di Fiume Veneto) e Filippo Pitton (responsabile del Servizio di polizia locale associato dei Comuni di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda). Il neo costituito Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale. ARC/LIS/al