Sicurezza: Roberti, operazione Polizia nord Italia efficace deterrente

Trieste, 2 mar - "Immigrazione clandestina e trasporto di sostanze stupefacenti: è la combinazione che la Polizia ha smascherato con l'operazione condotta stamani nel nord Italia e che ha evidenziato ancora una volta come il Friuli Venezia Giulia, con Gorizia, Udine e Trieste interessate dal blitz, rappresenti un importante transito per la criminalità. Complimenti alle nostre forze dell'ordine per avere sempre la guardia alta a difesa della legalità e proteggerci da gente che qui non dovrebbe mettere mai piede".Si è espresso così l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti."Il fatto che oggi salutiamo due distinte operazioni, dei Carabinieri di Udine e Ros da una parte e della Polizia dall'altra - ha rilevato Roberti -, dimostra che lo Stato è presente, vigile e lavora bene. Le rotte che infrangono le nostre leggi vanno estirpate e quanto più avranno successo queste azioni di contrasto, tanto più forte sarà la deterrenza per i delinquenti che pilotano il crimine con il commercio di esseri umani e di droga". ARC/PPH