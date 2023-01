Sicurezza: Roberti, Polizia locale intercetta disagio e atti criminosi

Grado, 20 gen - "Ringraziamo le donne e gli uomini della Polizia locale che rappresentano un punto di riferimento in grado di dare risposte sempre più varie, complesse e articolate alle nostre comunità. Il Friuli Venezia Giulia è un territorio che presenta standard elevati di sicurezza che i cittadini, giustamente, pretendono siano preservati e migliorati. Per questo la Regione sta continuando a potenziare con convinzione questo ambito fondamentale della nostra vita migliorando i nostri interventi amministrativi e finanziando l'acquisizione di strumenti innovativi, l'ammodernamento delle strutture, i progetti di educazione stradale e i percorsi di formazione necessari ad affrontare i comportamenti criminosi e le nuove emergenze di carattere sociale". Lo ha affermato oggi a Grado l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti durante la Giornata regionale della Polizia locale, organizzata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Grado. Un'iniziativa itinerante, giunta ormai alla sua quattordicesima edizione, divenuta un'occasione preziosa per fare un bilancio sull'attività svolta nell'anno trascorso e per delineare i prossimi obiettivi. "Abbiamo raggiunto questi importanti risultati grazie alla stretta sinergia tra tutte le altre istituzioni e forze dell'ordine - ha sottolineato Roberti -. Tutti noi siamo certamente interessati alla qualità del servizio e al livello di sicurezza che il nostro sistema è capace di garantire. Al tempo stesso non possiamo trascurare però la percezione del fenomeno da parte dei cittadini. Tematiche che non devono essere oggetto di scontro di carattere ideologico e politico". Nel 2022 i finanziamenti messi in campo dalla Regione per il potenziamento dei corpi di Polizia locale del Friuli Venezia Giulia hanno superato i 4 milioni di euro. Nel corso della Giornata si è parlato anche della legge 5 del 2021 che ha declinato sul territorio la definizione di sicurezza integrata, rafforzando il ruolo stesso della Regione nel raccordo tra le politiche nazionali e locali e innovando i modelli organizzativi e gli strumenti operativi delle Polizie locali del Friuli Venezia Giulia. Un provvedimento che, promuovendo un innalzamento uniforme degli standard qualitativi dei servizi di Polizia locale, non si limita a normare "il presente" ma intende rispondere alle problematiche future. "Il fenomeno del disagio giovanile, l'aumento degli incidenti stradali e i temi della solitudine e dell'abbandono sono le sfide che oggi abbiamo davanti. La Polizia locale, che opera ovunque sul territorio, si conferma la realtà più adatta a intercettare sia le situazioni di degrado che le diverse attività criminose". Tra gli elementi di forza della legge 5 del 2021 che saranno implementati vanno ricordati l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza; la creazione di nuclei specialistici in grado di operare sull'intero territorio in caso di esigenze particolari; il concorso unico regionale per agenti e ufficiali; l'interazione degli interventi della Regione e degli enti locali con le politiche statali di contrasto alla criminalità; la formazione specialistica e l'individuazione di standard di servizio per tutti i corpi di Polizia locale del Friuli Venezia Giulia. Durante la cerimonia sono stati presentati anche numeri degli interventi effettuati dalla Polizia locale nel 2022. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 13 incidenti mortali e 1450 con feriti, mentre sono state ritirate 729 patenti e 791 carte di circolazione, sequestrati 1391 veicoli ed effettuati 2104 controlli sui mezzi pesanti. Il personale del corpo ha impiegato anche 1214 ore per i progetti di educazione stradale che hanno coinvolto classi dalla scuola primaria all'università. Sono stati accertati anche 440 abusi edilizi e scoperte 180 discariche abusive. 2076 sono stati invece gli abbandoni illegali di rifiuti. In crescita infine l'attività di Polizia giudiziaria. Sono 62 le persone arrestate, mentre sono state inviate 3822 informative di reato ed effettuati 501 sequestri ordinari. La Giornata della Polizia locale ha visto anche la consegna da parte dell'assessore Roberti degli encomi della Regione (10 solenni e 33 semplici) a 43 operatori che si sono distinti in 12 operazioni. ARC/RT/gg