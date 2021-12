Sicurezza: Roberti, Polizia locale perno nel controllo del territorio

Udine, 10 dic - "I corpi di Polizia locale sono il perno del controllo e dell'ordine pubblico sul territorio; il loro ruolo è sempre più centrale, come è stato dimostrato anche recentemente con il decreto riguardante il super green pass. Ora manca un ultimo tassello, ovvero la completa equiparazione con gli altri corpi di Polizia dello Stato, ma in attesa di una riforma complessiva la Polizia locale può contare sempre sulla vicinanza della Regione Friuli Venezia Giulia".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomi locali e sicurezza, Pierpaolo Roberti, in un videomessaggio che ha indirizzato ai partecipanti alla Giornata formativa sulla sicurezza urbana, organizzata dall'Associazione professionale Polizia locale d'Italia (Anvu) nell'auditorium "Comelli" della sede della Regione a Udine.



Dopo aver ringraziato l'Anvu per l'impegno profuso a favore della formazione in tutta Italia e in particolare in Friuli Venezia Giulia, Roberti ha richiamato le principali iniziative assunte dall'Amministrazione regionale per rafforzare ruolo e competenze della Polizia locale.



"Nella legge di Stabilità andremo a collocare nuovamente importanti risorse nel campo della sicurezza per proseguire con alcune azioni avviate negli ultimi anni: penso al controllo merci e stupefacenti per il quale abbiamo istituito i nuclei specialistici che qualificheranno le competenze dei nostri corpi di Polizia locale in questi settori; ma anche alle ingenti risorse della concertazione con cui abbiamo consentito ai Comuni di dotarsi di innovativi sistemi di videosorveglianza e lettura targhe" ha dichiarato.



Roberti ha poi ricordato l'impegno nel contrasto alla minaccia jihadista e alla radicalizzazione degli estremismi. "Abbiamo lavorato con l'intento di garantire strumenti migliori alle Polizie locali e continueremo su questo solco anche nei prossimi anni" ha concluso l'assessore.