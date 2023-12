Sicurezza: Roberti, Regione orgogliosa di allievi Polizia di Stato

Trieste, 15 dic - "Completato un lungo percorso di formazione, oggi inizia un nuovo capitolo per la carriera di donne e uomini che con entusiasmo e profondo senso del dovere hanno scelto di indossare la divisa. La Regione Friuli Venezia Giulia continuerà a sostenere con convinzione e riconoscenza il lavoro inestimabile di tutte le Forze dell'Ordine per la sicurezza di ciascuno di noi". Sono le parole dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, presente oggi alla Scuola Allievi della Polizia di Stato di Trieste dove 79 allievi del corso vice ispettori tecnici e 317 agenti in prova hanno prestato giuramento alla Repubblica. Nell'occasione il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il Prefetto Pietro Signoriello e il Questore Pietro Ostuni hanno premiato gli agenti che più si sono distinti nei corsi di formazione frequentati. L'assessore ha sottolineato come il Friuli Venezia Giulia sia un punto di riferimento a livello nazionale per la formazione degli allievi della Polizia di Stato e ha augurato ai nuovi agenti di "assolvere il loro compito con orgoglio, avendo sempre a cuore l'incolumità dei cittadini e mantenendo quella professionalità che suscita in essi la fiducia nelle Forze dell'Ordine e la percezione di vivere in un territorio sicuro". ARC/PAU/al