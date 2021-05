Sicurezza: Roberti, ringraziare sempre chi sacrifica vita per comunità

Trieste, 17 mag - "Quello organizzato ogni anno dal Sindacato autonomo di Polizia è un momento molto importante perché ci dà l'opportunità di esprimere pubblicamente quello che la nostra collettività dovrebbe fare tutti i giorni: ringraziare chi, portando una divisa, garantisce a tutti noi protezione e sicurezza e contribuisce a far sentire le istituzioni più vicine ai cittadini. Persone che, nell'onorare al meglio questa missione, sono pronte al sacrificio più estremo e a donare la propria vita per il bene comune".

Lo ha affermato al Sacrario della Foiba di Basovizza l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, nel corso del Memorial Day, organizzato dal Sap. Nata nel 1993, un anno dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio a Palermo, la cerimonia celebra puntualmente tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità, commemorando non solo i servitori dello Stato ma anche giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività.

"Ringraziare e ricordare queste persone in un luogo simbolo come la Foiba di Basovizza acquista un valore ancora maggiore. Per la divisa che portavano e per quello che rappresentavano, questi martiri - ha concluso Roberti - sono stati considerati un ostacolo al sanguinoso disegno politico perseguito da Tito". ARC/RT/al