Sicurezza: Roberti, rispetto codice strada parte da sensibilizzazione

Presentato il progetto 4 Safety Fvg di Aci Pordenone finanziato dalla Regione Pordenone, 25 nov - "Il coinvolgimento dell'Aci nell'ambito delle politiche sulla sicurezza stradale promosse dalla Regione vuole essere un passo in più per avvalerci di un punto di vista differente nell'ottica della sensibilizzazione dei cittadini e della riduzione degli incidenti sulle strade. Una campagna massiva che coinvolge tutto il territorio regionale, mediante le progettualità elaborate dalle sezioni Aci delle quattro ex Province. Auspico che questa iniziativa possa contribuire a una diminuzione sensibile dell'incidentalità nel territorio". È la sintesi dell'intervento dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti alla presentazione del progetto "4 Safety Fvg" elaborato da Aci Pordenone e finanziato con fondi regionali. L'assessore è intervenuto alla conferenza stampa svoltasi questa mattina nel capoluogo della Destra Tagliamento e a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessore alle Politiche per la sicurezza del Comune di Pordenone Elena Ceolin, il presidente regionale del Coni Giorgio Brandolin e i due testimonial d'eccezione dell'iniziativa: Anna Andreussi, co-pilota di Rally 10 volte campionessa italiana e delegata Aci Sport per il Regione Friuli Venezia Giulia, e Andrea Montermini, già pilota di Formula 1 e collaudatore Ferrari. "È lodevole - ha osservato Roberti - come questo progetto si svolga in stretta sinergia con il mondo dello sport e con la testimonianza di campioni che rappresentano un esempio di responsabilità alla guida". L'esponente della Giunta ha sostenuto inoltre come la repressione di comportamenti pericolosi debba essere preceduta da una "intensa attività educativa, rivolta ai guidatori di ogni tipologia di veicolo, ma anche ai pedoni. Il rispetto del codice stradale non deve essere finalizzato solo a evitare una sanzione: rispettare le regole può significare, in molti casi, salvare la propria vita e quella degli altri". Tra le iniziative proposte da Aci Pordenone rientrano la realizzazione di una campagna di comunicazione sui digital media e si mezzi di informazione tradizionali, incontri tematici con studenti e associazioni di categoria, eventi dedicati a tutta la cittadinanza con la presenza di testimonial di livello nazionale e attività di sensibilizzazione ed educazione ai corretti stili di guida. ARC/PAU/pph