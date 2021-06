Sicurezza: Roberti, risultato di Trieste conferma validità interventi

Trieste, 16 giu - "L'ottimo risultato ottenuto dalla città di Trieste sul fronte della percezione della sicurezza è sicuramente un riconoscimento importante che ci sprona a rafforzare gli sforzi per salvaguardare e, dove possibile, migliorare ulteriormente la situazione".Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, commentando la notizia che il capoluogo regionale è risultato la decima città più sicura al mondo e la prima in Italia secondo i dati del sito Numbeo.com, il più grande database mondiale di informazioni su città e nazioni, alimentato dalle opinioni degli utenti di tutto il globo.Roberti ha rimarcato che "tutti i parametri presi in considerazione, tra i quali il livello di criminalità e la paura di essere aggrediti o rapinati, evidenziano risultati molto positivi ma non dobbiamo abbassare la guardia perché quegli stessi dati evidenziano anche la percezione da parte degli utenti del sito di un aumento della criminalità negli ultimi anni. Dobbiamo quindi continuare ad investire sul presidio del territorio da parte delle Forze dell'ordine e dalla Polizia locale e supportare le iniziative delle amministrazioni cittadine volte ad aumentare il livello di sicurezza e di conseguenza migliorare la percezione dei cittadini". ARC/MA/al