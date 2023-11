Sicurezza: Roberti, Scuola Polizia locale Fvg unicum in Italia

Paluzza, 27 nov - "La Scuola per la Polizia locale del Friuli Venezia Giulia è tra le poche in Italia a offrire una formazione che permette ai giovani agenti di entrare nel mondo del lavoro esercitando sul campo le tecniche da utilizzare nei diversi contesti operativi. La Regione continuerà a impiegare risorse per implementare l'attività della Scuola e fornire la strumentazione necessaria per l'addestramento". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, in visita questa mattina a Paluzza, dove è in fase di svolgimento il corso pratico per agenti neoassunti organizzato dalla Scuola regionale della Polizia locale. Un programma di quattro settimane (dal 6 al 29 novembre), durante il quale i 34 corsisti hanno alloggiato nel plesso scolastico di Timau/Cleulis e sono stati impegnati in attività addestrative sia sul fronte teorico sia pratico. L'assessore ha assistito alla prova pratica relativa all'utilizzo idoneo del bastone estensibile. "Al giorno d'oggi - ha osservato Roberti - la dotazione tecnologica è parte integrante e imprescindibile per garantire la sicurezza del territorio (pensiamo ad esempio ai sistemi di videosorveglianza), ma tutto ciò non basterebbe senza un'adeguata preparazione del capitale umano, in un settore che richiede un costante aumento di competenze. È dunque fondamentale investire sulla formazione del personale, in particolare dei nuovi assunti, per prepararli ad affrontare le diverse situazioni che potrebbero verificarsi nello svolgimento della loro mansione. L'importante è farsi trovare pronti in qualsiasi evenienza e saper avvalersi in modo corretto gli strumenti a propria disposizione". Nel corso del suo intervento, Roberti ha inoltre evidenziato la centralità del ruolo della Polizia locale come punto di riferimento per i cittadini e l'importanza di un'attività integrata con le altre Forze dell'ordine. ARC/PAU/al