Sicurezza: Roberti, scuola regionale Polizia locale eccellenza Fvg

L'assessore regionale a Paluzza annuncia la novità del corso-concorso Paluzza, 3 ott - "La normativa sulla sicurezza, e in particolare quella che riguarda la Polizia urbana, pone la nostra regione all'avanguardia nel panorama nazionale. Ma, oltre all'impianto normativo, altrettanto importante è la formazione che mira alla tecnica operativa e al trasferimento di esperienze, perché poi nella pratica di ogni giorno c'è la strada, dove dovete essere pronti ad affrontare qualsiasi evenienza, anche quelle potenzialmente più pericolose, come alcuni recenti fatti di cronaca dimostrano". Lo ha detto oggi a Paluzza l'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti portando il saluto della Regione al corso per i neoassunti della Polizia locale entrati in servizio nei Comuni del Friuli Venezia Giulia. Come ha spiegato l'esponente della Giunta Fedriga, la scuola regionale di Polizia locale rappresenta un orgoglio e uno strumento formativo importante per riuscire a erogare un servizio fondamentale ai cittadini in tema di sicurezza. "A tal riguardo - ha aggiunto Roberti - ci sono delle novità che andranno a innovare il percorso formativo attraverso l'introduzione della procedura di assunzione attraverso l'istituto del corso-concorso, che prevede la possibilità di iniziare la preparazione alla professione in maniera precedente all'avvio della procedura di selezione. L'obiettivo è che i neoassunti siano pronti a entrare subito in servizio, avvantaggiando in questo modo i Comuni, con le loro necessità operative, e i cittadini, i quali riconoscono nella divisa e nell'automezzo con il lampeggiante un punto di riferimento importante nella loro domanda di sicurezza". "Perché ricordatevi - ha concluso l'assessore rivolgendosi agli allievi del corso -: alle persone, nel momento del bisogno o del pericolo, non interessa a quale tipo di polizia apparteniate. E per assolvere al meglio questo compito è necessario ricevere una formazione adeguata e completa. Solo così potrete essere sempre all'altezza delle aspettative dei cittadini". ARC/GG/al