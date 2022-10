Sicurezza: Roberti, serve nuova norma nazionale per Polizia locale

Udine, 1 ott - "Questo anniversario è un'occasione importante per fare il punto sul lavoro svolto dal Corpo di Polizia locale. I numeri e i risultati emersi per perseguire la sicurezza e la giustizia ogni volta ci impressionano e ogni volta riscontriamo come gli obiettivi siano rimasti intatti nel corso di questi 156 anni a differenza delle esigenze delle forze dell'ordine che sono cambiate. Davanti a bisogni e sfide mutate la sfida a livello italiano è legata alla definizione di una normativa quadro nazionale che adegui ai tempi lo status di questo Corpo". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, intervenendo oggi alla cerimonia per il 156° anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Udine che si è svolta al salone del Parlamento del castello di Udine alla presenza, fra gli altri, del comandante Eros Del Longo e del primo cittadino Pietro Fontanini con l'assessore comunale alla Sicurezza Alessandro Ciani. "Come Amministrazione regionale - ha proseguito Roberti - abbiamo ritenuto necessario adeguare la normativa con la legge 21 dell'anno scorso per adeguarla ai tempi cambiati e l'auspicio è che il nuovo Parlamento riprenda in mano anche la norma nazionale. L'obiettivo resta quello di garantire una risposta alle nuove necessità affinchè il Corpo di Polizia possa lavorare al meglio. Il lavoro che questi uomini e queste donne svolgono si basa su un'elevata professionalità e su un grande amore per la divisa ma c'è il pericolo che l'inadeguatezza delle norme pesi sulla sua efficienza". Durante l'evento sono state consegnate oltre venti benemerenze al personale che si è distinto nell'espletamento dell'attività e per l'anzianità di servizio e, per la prima volta, sono state consegnate anche quattro palette ai nuovi quattro nonni vigile. Prima della conclusione della cerimonia è stata letta la preghiera della Polizia locale. Il Corpo di Polizia Locale di Udine viene fondato il 1° ottobre del 1866 con la denominazione di 'Corpo di Guardie Municipali'. Nei brevi cenni storici tratti da "Con la città da oltre un secolo - i vigili urbani di Udine", ricerche e testo del professor Manlio Michelutti, emerge che vi è riscontro, nella relazione sull'amministrazione del Comune di Udine del 1866, dell'istituzione di un nucleo di 'Guardie municipali'. Fu lo statista piemontese Quintino Sella che, giunto a Udine nell'Agosto del 1866 in qualità di commissario del Re, sollecitò l'organizzazione di un Corpo di guardie municipali. Su quelle indicazioni si mosse la congregazione municipale che, nella seduta del 30 settembre, decise unanimemente l'attivazione della Guardia per il giorno successivo. Il 1° ottobre 1866 segna quindi la data di nascita del Corpo. ARC/LP/gg