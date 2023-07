Sicurezza: Roberti, sportello ascolto Fiume Veneto è presidio comunità

Fiume Veneto, 3 lug - "Iniziative come quella messa in atto a Fiume Veneto rappresentano non solo un tassello importante per avvicinare il cittadino alle istituzioni ma anche e soprattutto un'antenna per incrementare la sicurezza del territorio". Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali e Sicurezza Pierpaolo Roberti partecipando oggi a Fiume Veneto alla cerimonia di inaugurazione dello sportello di ascolto per il cittadino, ospitato all'interno della locale sede della Polizia Municipale. Alla presenza del sindaco Jessica Canton, dell'assessore delegato alla sicurezza e responsabile dello "sportello" Eugenio Mortillaro nonché del Prefetto Domenico Lione e del Questore Luca Carocci, l'esponente dell'esecutivo regionale ha posto in risalto la validità di simili iniziative, il cui scopo finale è quello di aumentare la sicurezza dei cittadini. "Se è vero che il "campanello di allarme" è rappresentato dal numero di illeciti e di reati compiuti in un territorio - ha detto Roberti nel suo intervento - è altrettanto vero che un aspetto sul quale è necessario porre altrettanta attenzione è quello relativo al livello di sicurezza percepita da chi è residente in un comune. Le persone si sentono tranquille quando vedono la presenza di uomini in divisa i quali rappresentano il baluardo della legalità. Sportelli come quelli inaugurati oggi a Fiume Veneto - ha aggiunto l'assessore regionale - rappresentano un tassello in più che contribuisce sia ad aumentare il livello di sicurezza percepita sia ad avvicinare il cittadino al territorio, attraverso un dialogo con il quale si possono mettere in risalto i problemi vissuti nella quotidianità. Questi ultimi possono essere fatti che, nell'immediato, sono leciti ma che, se non tenuti in debita considerazione, con l'andare del tempo potrebbero sfociare in episodi illegali." "La Regione - ha concluso Roberti - sosterrà sempre i Comuni che si adoperano a favore del cittadino con iniziative come quelle attivate a Fiume Veneto. Esistono infatti specifiche linee di finanziamento con le quali potremo sostenere, migliorare e ampliare progetti a favore delle Polizie Municipali del Friuli Venezia Giulia". ARC/AL/gg