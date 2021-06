Sicurezza: Roberti, su stanziamenti Fondo Ministro guardi anche a Fvg

"Finanziati progetti di altre amministrazioni compatibili con nostra legge regionale"



Trieste, 15 giu - "Il fatto che la nostra Regione si sia dotata recentemente di una legge che prevede di potersi avvalere di steward nell'ambito dei progetti di sicurezza sussidiaria la rende un soggetto più che autorevole nel richiedere allo Stato, per questo tipo di progetti, gli stessi finanziamenti che il Ministro degli Interni ha, non più tardi di oggi, annunciato di voler stanziare ad altre istituzioni locali".



Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, in merito alla notizia della dichiarazione del Ministro degli Interni Luciana Lamorgese relativa al finanziamento da parte del Governo del 'Piano anti-movida" del Comune di Firenze con un importo di 1,5 milioni di euro dal Fondo per la sicurezza urbana e che prevede l'impiego di steward.



Come ha spiegato lo stesso Roberti, proprio la possibilità, prevista dalla legge regionale n. 5 in vigore dal 27 aprile di quest'anno, di potersi organizzare in termini di sicurezza sussidiaria rientra infatti in questo tipo di iniziative per le quali viene riconosciuto un sostegno statale.



"Evidentemente - ha osservato l'assessore - si tratta di una norma la cui efficacia viene riconosciuta dal Governo, essendo lo stesso Ministro ad aver dichiarato di voler sostenere concretamente un progetto di un'altra amministrazione perfettamente compatibile all'impianto normativo della nostra legge regionale".



"Abbiamo continue richieste da parte dei Comuni - ha sottolineato l'assessore - di poter usufruire di questo servizio che in Friuli Venezia Giulia stiamo sperimentando da più di due anni e che l'Amministrazione regionale da un punto di vista normativo ha reso strutturale".



"Proprio in base a questa esperienza - ha concluso l'assessore - chiediamo al Ministro di allargare la platea istituzionale dei beneficiari anche alla nostra Regione in un'ottica di leale collaborazione tra lo Stato e le istituzioni locali".



ARC/GG/ma