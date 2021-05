Sicurezza: Roberti, tavolo urgente per disagio sociale in zone movida

Trieste, 22 mag - "Ieri sera si è verificato l'ennesimo episodio di rissa nella zona di Piazza Venezia e via Lazzaretto Vecchio che ha richiesto l'intervento di alcune pattuglie della Questura. Fatti del genere sono inaccettabili a prescindere, ma in questo particolare momento rischiano di mettere in discussione la ripartenza di locali e attività turistiche che hanno bisogno di lavorare. Il fatto che ragazzi, spesso anche minori, in stato di alterazione alcolica, siano protagonisti di ingiurie e altri comportamenti violenti preoccupa la cittadinanza e rende difficile l'attività degli esercenti".



Lo denuncia l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in merito a fatti che hanno coinvolto ieri giovani avventori della zona di piazza Venezia e via Lazzaretto Vecchio a Trieste.



"Chiedo ai prefetti - rende noto Roberti - un tavolo urgente per parlare di quali provvedimenti prendere e di come affrontare il tema sul fronte dell'ordine pubblico e del disagio sociale che la pandemia ha accentuato e che si trasforma in atti di questo tipo".