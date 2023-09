Sicurezza: Roberti, Trieste è sicura ma vigilare su episodi violenza

Trieste, 29 set - "L'episodio della sera passata con l'immediato intervento della Polizia locale e dell'esercito testimonia la bontà del provvedimento preso in seno al Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza con il quale si è stabilito il presidio fisso sul territorio".Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in merito alla rissa avvenuta nella tarda serata di ieri nel capoluogo regionale evidenziando che "Trieste è e continua a essere una città sicura, ma non possiamo tollerare che fatti del genere, anche se ristretti nella cerchia dei richiedenti asilo, possano avvenire nella nostra città".L'assessore ha quindi elogiato la professionalità di chi è intervenuto. "Congratulazioni alle Forze dell'ordine, alla Polizia locale e a tutte le istituzioni che, a vario titolo, continuano ad occuparsi di mantenere l'ordine nelle nostre strade" ha aggiunto. ARC/MA