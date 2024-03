Sicurezza: Roberti, Udine più sicura con nuova centrale Polizia locale

Udine, 13 mar - "I Programmi sicurezza che abbiamo promosso in questi ultimi anni hanno portato a incrementare strumenti fondamentali per la prevenzione dei reati e di supporto alle forze dell'ordine e all'autorità inquirente per individuare i loro responsabili. La significativa implementazione tecnologica della centrale operativa della Polizia locale di Udine rappresenta un esempio concreto dell'impegno costante della Regione per aumentare sia la sicurezza reale che quella percepita dal cittadino: più occhi sul territorio, con una visualizzazione migliorata e potenziata attraverso nuovi e moderni videocamere e monitor, significa territorio ancora più sicuro". Lo ha sottolineato questa mattina l'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, intervenuto alla presentazione e inaugurazione della nuova sala operativa della Polizia locale del Comune di Udine che, grazie a più contribuzioni della Regione - per una somma di circa 150mila euro -, è stata dotata delle più recenti tecnologie e metodologie di coordinamento tra le quali un videowall di oltre 20 metri quadrati che consente il monitoraggio simultaneo di 12 sorgenti di trasmissione. Grazie agli elevati standard della nuova centrale, in particolare a un software integrato da algoritmi di intelligenza artificiale, sarà possibile dare avvio all'attività di video-analisi delle immagini, ottimizzando l'uso delle 190 videocamere di sorveglianza e dei 18 dispositivi per il riconoscimento delle targhe delle vetture. All'illustrazione della nuova centrale del Comando di via Girardini hanno preso parte, tra gli altri, il comandante della Polizia locale di Udine, Eros Del Longo, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, il questore di Udine, Alfredo D'Agostino, e il prefetto di Udine, Domenico Lione. "Quando parliamo di sicurezza parliamo anzitutto di qualità della vita: quando ci si sente sicuri a casa propria, nelle proprie città, si vive meglio. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che fortunatamente conta un basso indice di criminalità ed è nostra ferma volontà fare in modo che non solo i numeri non salgano ma che si riducano ulteriormente: le Istituzioni hanno l'obbligo morale di fare tutto il possibile affinchè anche un solo reato non venga commesso perché significa che un cittadino è stato danneggiato", ha detto Roberti. "Lo strumento che abbiamo presentato oggi ci consente di vedere in tempo reale cosa sta accadendo sul nostro territorio, in sinergia e pieno collegamento con le centrali operative degli altri organi deputati al controllo, dai Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza - ha rimarcato l'esponente dell'Esecutivo Fedriga -. Sappiamo quanto fondamentale sia oggi disporre in tempo reale di immagini di videosorveglianza per individuare in breve tempo l'autore di un reato, consegnando così alle nostre comunità un territorio tranquillo e sicuro". "A breve verrà presentato il Programma sicurezza 2024: arriveranno, quindi, ulteriori finanziamenti per implementare ancora i sistemi di sicurezza, dalle attrezzature a tutte le tecnologiche in dotazione ai corpi di Polizia locale della Regione Friuli Venezia Giulia", ha ricordato, infine, Roberti. ARC/PT/pph