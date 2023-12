Sicurezza: Roberti, ulteriori 102mila euro per difesa donne e legalità

Trieste, 1 dic - "La Giunta ha destinato ulteriori 102.088,58 euro per il bando emanato dalla Regione con cui consentire agli enti locali la realizzazione di progetti di prevenzione a tutela delle fasce deboli, sviluppati su varie linee di attività quali sensibilizzazione ed educazione alla cultura della legalità, contrasto dei fenomeni di disagio giovanile, dell'uso di sostanze psicotrope, e prevenzione del rischio di violenza contro le donne e i minori, di truffe e raggiri, la sicurezza partecipata. Le attività rientrano nella sezione V del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata per l'anno 2023".Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Autonomie locali e sicurezza Pierpaolo Roberti, dopo l'approvazione della delibera che autorizza la nuova destinazione dei fondi avanzati dall'aggiornamento dei software per la polizia postale contro i reati informatici (Sezione IV del Programma).L'assessore ha spiegato che "il bando per le attività previste dalla sezione V, proprio per la sua grande rilevanza dal punto di vista sociale, ha riscosso notevole successo tra le amministrazioni locali. La sua dotazione, che era già stata implementata con la legge regionale 14/2023, ora viene portata a 702.088 euro. Attraverso questo trasferimento di risorse tra le diverse sezioni del Programma, sarà quindi possibile aumentare il numero di progetti proposti dagli Enti locali, il cui valore complessivo ha raggiunto il valore di 808.000 euro". ARC/MA/al