Sicurezza: Roberti, uomini e donne divisa portatori valori Repubblica

Trieste, 20 ott - "All'Associazione nazionale sottufficiali d'Italia, sia nazionale sia provinciale, spetta il ringraziamento della Regione per aver scelto Trieste sede di un evento carico di significato come quello odierno. Agli uomini e alle donne che vestono la divisa spetta un profondo riconoscimento per essere, 365 giorni all'anno, testimoni e portatori dei valori fondanti della nostra Repubblica. Un impegno che non si esaurisce una volta terminato il servizio ma che, grazie alle associazioni combattentistiche e d'arma, prosegue garantendo alle pubbliche amministrazioni un supporto straordinario in ogni occasione o evento". È questo il contenuto dell'intervento dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in occasione della cerimonia tenutasi al Tempio mariano di monte Grisa per la nona Giornata nazionale in ricordo dei sottufficiali caduti in servizio organizzata dall'Ansi e officiata dal vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi, alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Trieste e Duino Aurisina - Devin Nabre?ina, Roberto Dipiazza e Igor Gabrovec, e del vicepresidente della commissione difesa del Senato Roberto Menia. Roberti ha ricordato i sottufficiali del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico caduti nell'adempimento del dovere evidenziando "lo spirito di servizio e l'altruismo da loro dimostrati, che hanno portato anche al più grande sacrificio, quello della propria esistenza. Un sacrificio compiuto per garantire al Paese e alle sue comunità sicurezza e stabilità". ARC/MA/gg