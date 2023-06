Sicurezza: Roberti, utile conoscere rete contatti passeur in Fvg

Trieste, 29 giu - "L'operazione 'The End' coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste e dalla Polizia di Trieste ha assestato un duro colpo alle organizzazioni di trafficanti di esseri umani, ma ora è importante capire se la rete criminale fosse radicata anche sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Una decina di arrestati pare vivessero abitualmente a Trieste e, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni degli inquirenti e delle Forze dell'ordine, sembra che il capoluogo regionale fungesse da 'base operativa'. Sarebbe quindi opportuno compiere degli approfondimenti in merito".È quanto chiede l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, in seguito all'operazione di polizia che ha portato all'arresto di numerosi presunti passeur, evidenziando che "nell'ottica della stretta collaborazione instauratasi in Friuli Venezia Giulia tra le istituzioni proprio al fine di contrastare l'immigrazione clandestina, sarebbe molto utile avere un quadro chiaro di quali fossero i margini d'azione dei presunti criminali e se questi avessero avuto qualche tipo di contatto, anche senza svelare i propri intenti illeciti, sul territorio".L'assessore ha quindi rimarcato che "l'Italia opera nel contesto europeo e garantisce canali precisi per ottenere la protezione internazionale e lo status di rifugiato. Ritengo quindi fuori luogo la posizione di chi attribuisce alle istituzioni la responsabilità delle violenze perpetrate dai passeur". ARC/MA/gg