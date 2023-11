Sicurezza: Roberti, Virgo Fidelis occasione per ricordare impegno Arma

Trieste, 21 nov - "La ricorrenza della Virgo Fidelis è un'occasione per ricordare l'importante lavoro svolto con dedizione e impegno da chi veste con orgoglio la divisa dell'Arma dei Carabinieri. Uomini e donne che, con la propria presenza nelle vie e nelle strade, trasmettono un giusto senso di sicurezza e incarnano una figura di riferimento per i cittadini. Si tratta di una grande responsabilità che viene perfettamente percepita dai Carabinieri in servizio nella nostra regione e in tutta Italia e ai quali spetta la riconoscenza della nostra comunità". È questo il pensiero espresso dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti alla celebrazione eucaristica della "Virgo Fidelis" patrona dell'Arma dei Carabinieri, officiata questa mattina dal vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi, nella chiesa di San Giacomo Apostolo, alla presenza oltre che dei vertici dell'Arma, delle principali cariche militari e civili locali, tra cui il prefetto e il questore di Trieste Pietro Signoriello e Pietro Ostuni, i sindaci di Trieste e Duino Aurisina Roberto Dipiazza e Igor Gabrovec. "I Carabinieri non sono chiamati solo a tutelare la legge e l'ordine e a garantire la sicurezza ma ad essere un punto di riferimento per le persone rappresentando, spesso, il primo punto di contatto tra i cittadini e le istituzioni. Un ruolo di grande responsabilità nell'esercizio del quale la Regione sarà sempre al loro fianco nel rafforzamento dell'ottima collaborazione consolidatasi in Friuli Venezia Giulia". ARC/MA/pph