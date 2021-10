Sicurezza stradale: Pizzimenti, progetto EU per monitoraggio incidenti

Trieste, 16 ott - La Regione, disponendo di uno stanziamento europeo di 192.280 euro, parteciperà in qualità di partner al progetto comunitario "Euphorias- EU Public health records intelligence, analysis and sharing".



Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, Graziano Pizzimenti.



Nel dettaglio, come ha spiegato lo stesso Pizzimenti, il progetto promuove lo sviluppo di una metodologia e una piattaforma di elaborazione comune di correlazione tra i dati sanitari e quelli relativi all'incidentalità e al traffico sui principali assi stradali, al fine di consentire l'uso di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati.



Con la Regione collabora al progetto l'Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova. ARC/GG