Sicurezza stradale: Roberti, essenziale formazione costante operatori

Trieste, 25 giu - "Sono numerose le iniziative che l'Amministrazione regionale porta avanti insieme alle diverse forze dell'ordine per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della sicurezza stradale. Nonostante gli incidenti siano pressoché dimezzati rispetto 30 anni fa, anche grazie all'immissione sul mercato di vetture dotate di sistemi di protezione sempre più affidabili, bisogna fare di più per contrastare ogni genere di comportamento sbagliato. Ecco che l'iniziativa odierna è fondamentale per garantire quella formazione e quell'aggiornamento costante necessario agli operatori per effettuare controlli tempestivi ed efficaci".

Lo ha affermato oggi l'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti nel corso del seminario "Il codice fa strada...in tour", organizzato a Udine nella sede della Regione dal Servizio Polizia locale del Friuli Venezia Giulia, dal Compartimento Polizia stradale Fvg e dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.

Al centro dell'evento, rivolto a tutti gli operatori che svolgono attività di Polizia stradale, le principali novità in tema di viabilità.

"Le modifiche al Codice della strada approvate finora dalla Camera dei deputati sono decisamente rilevanti. Pertanto - ha sottolineato Roberti - chi opera direttamente e quotidianamente sulla nostra rete viaria deve ricevere una preparazione improntata alla qualità e alla massima professionalità. L'obiettivo resta quello di prevenire gli incidenti che continuano a mietere troppe vittime".

Durante il seminario sono state approfondite le nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria, di autorizzazioni di prova e le disposizioni riguardanti i dispositivi per il rilevamento a distanza della violazione dell'eccesso di velocità. ARC/RT/gg