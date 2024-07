Sicurezza:Zilli, morte Tominaga impone riflessione su casi di violenza

Udine, 4 lug - "Oggi la Regione è presente a Udine per esprimere ai familiari di Shimpei Tominaga il proprio cordoglio e confermare loro la vicinanza dell'intera comunità del Friuli Venezia Giulia. Questo è il momento del silenzio e del rispetto ma quanto accaduto dimostra inequivocabilmente come non sia più rinviabile una profonda riflessione sulla sicurezza e sull'escalation di fenomeni di violenza che sta colpendo le nostre città. Oltre alle attività di controllo, è infatti necessario che tutte le istituzioni operino congiuntamente per rafforzare la cultura della legalità soprattutto tra i più giovani". È il messaggio espresso dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine della cerimonia organizzata nella sala Ajace di Palazzo d'Aronco, durante la quale è stato esposto il feretro con le spoglie di Tominaga, alla presenza della sua famiglia e, tra gli altri, del ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani nonchè i rappresentanti di Prefettura, Questura e Forze dell'ordine. ARC/MA/al