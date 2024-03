Silos: Roberti, proprietà non scarichi responsabilità su Istituzioni

L'assessore ha replicato a Domenico Costa del Cda di Coop Alleanza Trieste, 4 mar - "C'è da chiedersi se Domenico Costa sappia di quello che parla, perché le sue dichiarazioni sono, a essere benevoli, a dir poco sorprendenti. Infatti negli ultimi incontri formali in Prefettura con le Istituzioni locali, da parte di Coop Alleanza, senza fare alcun riferimento a fantomatici 'permessi mancanti' dal Comune e dalla Regione, è stato espresso ottimismo per una possibile vendita del Silos".Così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti replicando alle esternazioni del membro del Cda di Coop Alleanza 3.0 Domenico Costa in merito alle condizioni in cui versa il Silos, l'edificio adiacente alla Stazione ferroviaria di Trieste occupato abusivamente da centinaia di migranti extracomunitari.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, nell'ultimo contatto tra i progettisti della proprietà e i tecnici delle amministrazioni pubbliche era arrivata la comunicazione di Coop Alleanza "di voler rivedere i contenuti dell'accordo, ma nessun accenno a questi improbabili permessi"."Viene da pensare - ha aggiunto Roberti - che questa infelice uscita sia dovuta alla volontà di scaricare ad altri le loro responsabilità, mascherando alcune difficoltà intercorse nella fase di vendita di un immobile che è da decenni proprietà di Coop Alleanza. Anni in cui, ricordo, non è stato fatto alcun intervento per riqualificare l'area. Come ipotesi alternativa, non vorrei che Costa abbia ceduto alla tentazione di cavalcare il tema delle occupazioni abusive in maniera politicamente strumentale contro le Istituzioni"."Chiarito dunque che Regione e Comune non stanno tenendo fermo alcun permesso, il mio invito - ha concluso l'assessore - è quello di lavorare tutti nella stessa direzione, senza tentare di avvelenare i pozzi come più di qualcuno sta facendo". ARC/GG/al