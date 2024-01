Sistemi informativi: Callari, via a studio copertura 5G su autostrade

Ok da Commissione Ue al progetto europeo che vede la Regione come partner coordinatore. Inclusi anche i percorsi per Go!2025 Pordenone, 26 gen - "Con la presa d'atto da parte della Giunta dell'approvazione e del finanziamento del progetto '5G-Sitacor' da parte della Commissione europea, si dà il via allo studio, che sarà realizzato in partnership europea con diversi soggetti, per la copertura 5G sulle autostrade del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Un progetto fondamentale per la futura copertura, attraverso la tecnologia di ultima generazione 5G, di buona parte della nostra rete autostradale". È quanto annunciato dall'assessore regionale al Patrimonio e Sistemi informativi, Sebastiano Callari, dopo l'approvazione della delibera di Giunta con la quale si autorizza la Regione a partecipare, in qualità di partner coordinatore del progetto - per il tramite del Servizio sistemi informativi digitalizzazione ed e-government - alla realizzazione dello studio per la copertura 5G lungo alcuni importanti tratti stradali. Il progetto 5G-Sitacor ha il fine di realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un'infrastruttura per la copertura attraverso la tecnologia 5G sui corridoi "Adriatico-Baltico" (nel tratto autostradale della A4 da Udine Nord a Palmanova) e sul corridoio "Mediterraneo" (nel tratto autostradale da Ronchis ai valichi di Fernetti e Rabuiese e da questi fino a Koper e alla città di Postojna in Slovenia). "Inoltre - ha precisato l'assessore Callari - alla luce della rilevanza che avrà l'evento 'Go!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura' la proposta progettuale include anche i percorsi autostradali da Villesse a Gorizia lungo l'autostrada A34 e da Gorizia a Razddrto lungo la H5, che di fatto costituisce un importante raccordo di backup tra i due corridoi che attraversano la nostra regione". La partnership che lavorerà al progetto è costituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia - in qualità di coordinatore - da Anas spa, Dars dd, Luka Koper dd, Retelit spa, Telekom Slovenije dd, l'Università di Lubiana e l'Università di Trieste e comprende quindi i principali gestori stradali e autostradali che operano sul territorio regionale e in Slovenia, oltre ai gestori delle relative infrastrutture digitali. Il termine indicato per la conclusione del progetto è il 15 luglio 2024. Con la delibera approvata, inoltre, si dà indicazione alla società in house della Regione Fvg Autostrade Alto Adriatico (subentrata nel luglio 2023 ad Autovie Venete, che era partner associato del progetto) di dare la più ampia collaborazione agli uffici della Regione incaricati dello svolgimento delle attività progettuali. L'importo complessivo del progetto di studio è pari a 685.484 euro, dei quali 165 mila sono riservati alla Regione Fvg: la quota è finanziata al 50% con fondi Cef fino a un massimo di contributo europeo pari a 82.500 euro. ARC/LIS7ma