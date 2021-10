Sociale: Riccardi, contributo a progetto filiere agroalimentari

Salvaguardata la cooperativa Il Seme



Udine, 23 ott - La Regione concederà alla cooperativa sociale Il seme di Fiume Veneto un contributo a fondo perduto per la realizzazione di un progetto di sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, compresa la ristorazione collettiva e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti al dettaglio e all'ingrosso. Per questo motivo, per il 2021, la Regione ha destinato la spesa di 158.000 euro a valere sulla missione n. 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia).



Lo rende noto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Gulia, Riccardo Riccardi, richiamando l'articolo emendato dalla Giunta regionale nel ddl 147 'Misure finanziarie intersettoriali' approvato recentemente dal Consiglio regionale che "ha l'obiettivo - ha spiegato Riccardi - di sostenere e di promuovere l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati provenienti dall'area della salute mentale e della disabilità attraverso percorsi di integrazione sociosanitaria e lo sviluppo delle filiere sociali agroalimentari, supportando la costruzione di una filiera sociale".



Riccardi, nel sottolineare il valore del sistema cooperativo, ha ricordato l'importante realtà dell'agricoltura sociale come quella della cooperativa di Fiume Veneto che coniuga l'aspetto sociale grazie all'inserimento lavorativo di personale segnalato dai servizi sociosanitari a quello dell'agricoltura 'a chilometro zero'. ARC/LP/gg