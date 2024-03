Sociale: Riccardi, onlus La Tempesta esperienza da valorizzare

Ipotesi progettuale di riqualificazione dell'edificio adiacente a quello esistente Gorizia, 11 mar - "La onlus La Tempesta rappresenta un'esperienza importante orientata all'inclusione e al recupero delle persone con problemi di dipendenza che va valorizzata partendo proprio dal bisogno di salute. Si tratta di un modello carente nel nostro sistema e per questo da implementare per poter dare risposte a fenomeni che si presentano in modo sempre più significativo con implicazioni a livello organizzativo e di spesa sanitaria. In questo contesto si inserisce l'ipotesi progettuale di riqualificazione dell'immobile adiacente alla struttura esistente: progetto che deve essere considerato partendo non dalle esigenze edilizie ma da quelle delle persone, perché i muri si riqualificano in funzione dei bisogni di salute. Un progetto da costruire assieme all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (Asugi), al Comune e alla Fondazione Carigo". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, durante la visita alla comunità terapeutica La Tempesta a Gorizia, associazione onlus, fondata nel 1985 e costituita da professionisti psicologi, assistenti sociali, educatori ed operatori, in possesso di accreditamento istituzionale regionale che sviluppa percorsi di orientamento e cura a contrasto delle tossicodipendenze. Secondo gli ultimi dati, nel periodo 2000-2015, l'associazione ha ottenuto un buon successo terapeutico favorendo il ritorno alla quotidianità di molti ospiti. Durante l'incontro è emersa la necessità della Comunità terapeutica di riqualificare un edificio di circa 400 metri quadrati antistante all'immobile esistente e accreditato, di proprietà del Comune di Gorizia. "La valenza progettuale in un'area così importante, proprio da qui, infatti, è partita la colonia agricola di Franco Basaglia che insisteva su 18 ettari - ha aggiunto Riccardi - potrebbe essere un esempio da replicare in un momento in cui non è più rimandabile il superamento della logica ospedalecentrica che, a questo tipo di risposte, non riesce più a offrire tutto ciò che serve". Presenti alla visita, fra gli altri, il presidente della Comunità terapeutica 'La Tempesta', Alessandro Sartori, gli assessori comunali Patrizia Artico e Silvana Romano e, per la Fondazione Carigo, Marco Braida. ARC/LP