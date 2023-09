Sociale: Riccardi, piano Casa Immacolata favorisce inclusione

Udine, 18 sett - "Un progetto di ampliamento importante quello che è stato illustrato questo pomeriggio a Udine, dalla Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roja: parla di inclusione, formazione per le persone con disabilità, aiuto concreto per gli uomini e le donne che vivono uno stato di disagio e di dipendenza". Sono le parole dell'assessore alla Salute con deleghe a disabilità e politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che nella sede della Fondazione Casa dell'Immacolata di Don Emilio De Roja, a Udine, ha preso parte all'illustrazione del progetto di ampliamento della struttura, alla presenza dell'arcivescovo di Udine, monsignor Andrea Bruno Mazzocato e del presidente della Fondazione Vittorino Boem. "La Casa dell'Immacolata è nata oltre 70 anni fa per accogliere le persone in difficoltà per dare un aiuto immediato ma anche per il loro inserimento nella società: ha mantenuto nel tempo questa funzione, che comprende anche un laboratorio per la formazione, diventando importante punto di riferimento per tutto il territorio che fa capo alla città di Udine" ha ricordato Riccardi. Il progetto prevede la realizzazione ex novo di alcune Domus per l'accoglienza dei minori, anche under 18 stranieri non accompagnati, da realizzare negli spazi verdi esterni alla struttura di via Chisimaio. Un progetto che richiede uno sforzo economico di circa 5 milioni di euro, 2,5 dei quali già nelle disponibilità della Fondazione. L'edificazione delle Domus, di fatto dei moduli per l'accoglienza fino a 16 persone, progettati in linea con quanto prevede il nuovo regolamento regionale, si inserisce in un piano più ampio di miglioria per la Casa dell'Immacolata che "in particolare in questi ultimi anni, si occupa della formazione di persone con disabilità provenienti da ogni parte del territorio dell'ex provincia, lavorando per la loro inclusione occupazionale", ha ricrodato Riccardi. ARC/PT/ma