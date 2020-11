Sociale: Riccardi, risorse Regione per mutilati, invalidi e audiolesi

Trieste, 15 nov - La Giunta regionale ha destinato ai Comuni 204.587,76 euro per le prestazioni in favore dei mutilati e invalidi del lavoro e 95.412,24 euro per le prestazioni a beneficio delle persone audiolese.La misura è stata proposta del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi."Si tratta - come ha reso noto Riccardi - di fondi stanziati nel 2020 sulla previsione di spesa del bilancio regionale che sono stati assegnati in proporzione alle richieste presentate in considerazione dell'alta rilevanza sociale degli interventi". ARC/PPH