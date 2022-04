Sociale: Riccardi, sussidiarietà nei percorsi di salute

Vicegovernatore a inaugurazione mostra organizzata da Progettoautismo Fvg Udine, 2 apr - "Le risposte nei percorsi di salute non si trovano esclusivamente nelle istituzioni che, certamente, mettono a disposizione risorse, strumenti e competenze professionali, ma in organizzazioni come quella rappresentata oggi dalla Fondazione Progettoautismo Fvg, capaci di trovare soluzioni nate dal coraggio, dalla passione e dalle esperienze di tante famiglie e volontari messe a fattor comune della comunità". Lo ha detto oggi il vicegovernatore con delega alla Salute e Politiche sociali del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione dell'inaugurazione, al Terminal Nord a Udine, della mostra 'Fuori dal blu' organizzata dalla Fondazione Progettoautismo Fvg per celebrare la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo. Si tratta di una mostra realizzata grazie alle opere delle persone autistiche nell'ambito dell'Atelier d'arte NoWay-NoUei, uno spazio in cui fervono laboratori pittorici, tessili e musivi. Il vicegovernatore si è soffermato sul principio di sussidiarietà "attraverso il quale superare un approccio ideologico che vuole trovare risposte solo nei contenitori istituzionali - ha sottolineato -. Dobbiamo invece lavorare per liberare le energie di queste associazioni che sono state determinanti per costruire percorsi di salute capaci di rispondere alle problematiche di tante famiglie. L'esperienza di Progettoautismo Fvg è un esempio concreto". Riccardi ha poi ricordato uno dei prossimi obiettivi da realizzare entro la legislatura: la revisione della legge 41 del 1996. "E' stato un caposaldo che ha oltre 20 anni di storia ma oggi ha bisogno di essere rivisitato - ha indicato l'esponente della Giunta Fedriga -. E' necessario costruire norme che garantiscano servizi sanitari alle persone prese in carico nella loro unicità. Ogni storia è una storia a sè. Siamo ancora abituati ad affrontare i problemi delle persone affette da patologie croniche con un'impostazione legata a degli standard, ma questo approccio va rovesciato: le persone devono essere messe al centro con le proprie caratteristiche e, per farlo, le prestazioni devono estendersi al concetto di salute che non si limita agli aspetti sanitari. Grazie a questo concetto possiamo visitare oggi questa mostra in cui i ragazzi hanno potuto esprimersi. Il sistema della sussidiarietà può garantire queste esperienze che le istituzioni devono sostenere". Soddisfazione è stata espressa da Elena Bulfone, presidente di Progettoautismo Fvg che ha sottolineato l'importanza per i ragazzi di esprimere il proprio modo di vedere il mondo e i propri talenti tenuti troppo spesso nascosti. Tra le opere anche una vignetta originale dell'illustratore Fabio Rodaro che fa da apripista ad un progetto di divulgazione culturale sull'autismo. ARC/LP/gg