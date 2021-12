Sociale: Riccardi, Villa Russiz è patrimonio da tutelare e valorizzare

Capriva del Friuli, 22 dic - "Villa Russiz è una dei tanti patrimoni che il Friuli Venezia Giulia può vantare e la Regione è orgogliosa di essere riuscita a individuare assieme alla Camera di commercio Venezia Giulia una soluzione che consente di dare luce e prospettiva a una realtà importante per il territorio". È questo il messaggio lanciato oggi dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alle Politiche sociali Riccardo Riccardi durante lo scambio di auguri natalizi tra il Consiglio di amministrazione e il personale della Fondazione Russiz, al quale è seguita la consegna dei regali di Natale ai minori accolti presso la Comunità Educativa "Casa Elvine". Il vicegovernatore ha ringraziato il Cda e il personale della Fondazione, in particolare gli operatori della casa famiglia, per l'impegno profuso nel progetto di rilancio di Villa Russiz nel quale l'Amministrazione regionale ha investito 500mila euro. "La tradizione di Villa Russiz coniuga l'attenzione per il sociale e la produzione di un'etichetta di vini storica del Friuli Venezia Giulia attraverso un progetto solido che consentirà di superare le criticità riscontrate in passato a beneficio soprattutto della casa famiglia che consentirà di dare un futuro positivo e ricco di opportunità ai ragazzi che oggi vi sono ospitati". Un pensiero condiviso dal presidente della Fondazione Villa Russiz Antonio Paoletti, il quale ha spiegato che "il nuovo consiglio di amministrazione e lo staff sono composti da persone preparate, competenti e determinate, quindi ci sono tutti i presupposti per ottenere buoni risultati. La Regione è stata al nostro fianco dall'inizio di questa avventura e l'intento è quello di raggiungere risultati importanti perché la Fondazione e la sua storia lo meritano: la casa famiglia rappresenta il bene primario della Fondazione Villa Russiz e subito dopo vengono la produzione e la vendita dei vini, che ci permetteranno di sostenere gli investimenti necessari per dare continuità a questo progetto". ARC/MA/pph