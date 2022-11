Sociale:Rosolen, Comunità S. Martino Campo restituisce dignità persone

L'assessore ha partecipato all'evento per i 50 anni di fondazione della realtà creata da don Mario Vatta Trieste, 11 nov - "Sfogliando il volume dedicato ai primi 50 anni di vita della Comunità di San Martino al Campo sono tre le parole che tracciano un segno particolarmente profondo. La prima è "povertà"; un concetto che non si limita all'aspetto economico ma riguarda anche il lavoro e la famiglia. La successiva è "dignità", ovvero, ciò che la Comunità punta a restituire alle persone che accoglie. L'ultimo termine è qualcosa che deve accompagnare la vita di tutti e in particolare di coloro che scelgono di lavorare in un ambito complesso e delicato come il sociale: coraggio". È questo il contenuto dell'intervento dell'assessore regionale a Lavoro e famiglia Alessia Rosolen durante l'evento celebrativo della Comunità di San Martino al Campo, all'interno del quale è stata presentata la pubblicazione "Le radici della Comunità in 50 anni di esperienze". Rosolen ha quindi rimarcato che "il fondatore di San Martino, don Mario Vatta, ha saputo mettersi al servizio degli emarginati e ha dimostrato il coraggio di costruire una comunità. Proprio quest'ultimo termine racchiude un concetto importante, perché riesce a trasmettere il senso di ciò che una persona rappresenta in un contesto più ampio". Concetti ripresi anche dall'assessore comunale di Trieste a Servizi e politiche sociali Carlo Grilli, il quale ha evidenziato come la Comunità di San Martino al Campo sia un partner importante per il Comune in ambito sociale e ha sottolineato come l'operato di chi vi opera confermi che per ogni persona c'è una speranza anche nei momenti più complessi o disperati. ARC/MA/al