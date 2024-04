Società: Regione, mons. Mazzocato ha seminato tanto per i giovani

Trieste, 14 apr - La guida di monsignor Mazzocato è stata preziosa e ha seminato tanto di positivo nella società friulana, in particolare nel lavoro con i giovani.Sono riflessioni tratte a margine della Santa Messa dedicata al congedo episcopale di Andrea Bruno Mazzocato dall'assessore regionale alla Salute, Disabilità e Protezione civile. La celebrazione è avvenuta nella Cattedrale metropolitana di Udine, officiata dallo stesso Mazzocato.Nel passaggio di consegne con il nuovo presule c'è un'ideale staffetta - queste le considerazioni dell'assessore - all'insegna di un senso della comunità in cui possono ritrovarsi sia i credenti sia tutte le persone di buona volontà, grazie al magistero episcopale attento alle sofferenze ma anche agli slanci e alle pulsioni solidali della nostra società regionale. Fermarsi a riflettere, guardarsi dentro e misurare la realtà con i valori più profondi e con la fede come è accaduto oggi nella concelebrazione di monsignor Mazzocato - è stato il pensiero del rappresentante dell'Esecutivo - è qualcosa di benefico per tutti, specie per chi è chiamato ad assumere decisioni su delega e con la fiducia dei cittadini. ARC/PPH