Softball: Anzil, ospitando campionati Fvg ha già vinto suo mondiale

Questo pomeriggio il vicegovernatore ha accolto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Castions di Strada dove sono in corso i campionati mondiali di softball Castions di Strada, 17 lug - "Crescere con i valori dello sport è un privilegio ed è parimenti una grande occasione per tutto il Friuli Venezia Giulia ospitare il campionato del mondo di softball. In questi giorni Castions di Strada e la nostra regione accolgono un evento di livello internazionale con l'eleganza e l'organizzazione che contraddistinguono da sempre il nostro territorio. In questo clima di apertura e di frizzante brio abbiamo ricevuto questo pomeriggio il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ringraziamo per la sua sensibilità, per la vicinanza e l'attenzione che ci ha riservato in occasione di questa competizione che, proprio in Fvg, raggiunge i suoi massimi livelli, e che si svolge per la prima volta nel nostro Paese. Ospitando questa prestigiosa competizione, il Friuli Venezia Giulia e l'Italia hanno già vinto il loro mondiale". Sono le parole del vicepresidente e assessore allo sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questo pomeriggio ha accolto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Castions di Strada dove, dal 15 luglio scorso, si stanno svolgendo i campionati mondiali di softball, per l'organizzazione della World baseball softball confederation (Wbsc), con la collaborazione della Federazione Italiana baseball softball (Fibs) e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Con il vicepresidente e il ministro, tra gli altri, anche il presidente della Fibs, Andrea Marcon, e i referenti dell'associazione "Luca" con sede a Udine che opera a favore dei bambini oncologici e delle loro famiglie. "Le competizioni alle quali abbiamo avuto modo di partecipare come spettatori in queste prime giornate di campionato, ci hanno comunicato con grande impatto la straordinaria energia dei giovani e la loro propulsiva forza di coinvolgimento: ci hanno contagiati con il loro entusiasmo, ponendosi come esempio virtuoso di capacità di raggiungere un obiettivo con tenacia, convinzione, disciplina e notevole spirito di sacrificio. Ma anche con i valori propri dell'essere una squadra: coesione, rispetto e supporto, una dimensione dove nessuno viene lasciato indietro. Questo è il grande messaggio della kermesse sportiva, oltre il risultato, i piazzamenti e al di là delle medaglie", ha osservato Anzil, ringraziando, gli organizzatori della prestigiosa kermesse. "Il cuore del Friuli Venezia Giulia batte al centro dell'Europa anche nello sport e l'evento di Castions di Strada lo dimostra - ha detto ancora il vicepresidente delle Regione -: è un momento di condivisione, di confronto e di arricchimento senza pari, non soltanto per le atlete - provenienti da ogni parte del mondo - ma anche per tutti coloro che ruotano attorno a questo evento e al territorio che lo ospita: sono occasioni di incontro di ampio respiro, che ampliano gli orizzonti, trasformando il Friuli Venezia Giulia in un palcoscenico internazionale, pronto per dare il benvenuto ad altri eventi di così alta levatura". "È con orgoglio che abbiamo accolto le squadre dei mondiali di softball, in strutture moderne, sicure, accessibili da parte di tutti - ha aggiunto Anzil -. Continueremo a investire in sport e in cultura, due comparti che viaggiano lungo la stessa direttrice, capaci di far crescere in maniera sana e critica i nostri ragazzi, in una dimensione che parla anche di divertimento e di gioioso stare insieme". In serata, l'esponente dell'Esecutivo e il ministro hanno assistito poi alla partita Canada-Italia. ARC/PT/gg