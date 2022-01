Solidarietà: Fedriga, orgogliosi dei cittadini Fvg per raccolta Despar

Al Burlo 165mila euro per migliorare spazi accoglienza e acquisto nuovo apparecchio Trieste, 21 gen - "Siamo molto orgogliosi della generosità dimostrata anche in questa occasione dai cittadini di questa Regione che, con oltre 350mila donazioni, hanno voluto finanziare un importante progetto a favore del Burlo Garofolo, una eccellenza del nostro sistema sanitario riconosciuta a livello internazionale. La nostra è una comunità che si aiuta e si sostiene reciprocamente. L'importante risultato raggiunto è frutto anche di un grande lavoro fatto da Despar, a partire dalle cassiere e dai cassieri che sono a contatto diretto con i clienti". Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga nel corso della cerimonia di consegna all'Irccs Materno Infantile Burlo Garofolo di Trieste dell'assegno da 164.762,96 euro, raccolti attraverso l'iniziativa "Un Natale da donare alla comunità", la raccolta fondi ideata e promossa da Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. "La collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Despar è su più fronti - ha sottolineato Fedriga - ed è caratterizzata da una grande capacità di dialogo che porta a realizzare progetti concreti proprio grazie alla stretta sinergia fra pubblico e privato". "Il nostro desiderio - ha aggiunto il governatore - è che esperienze come quelle maturate nel tempo insieme a Despar si allargassero più possibile ad altre realtà al fine di ottenere risultati sempre migliori a favore della nostra collettività". La somma raggiunta attraverso questa raccolta fondi, che si è svolta dal 29 novembre al 19 dicembre nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Friuli Venezia Giulia, consentirà di migliorare alcuni spazi dedicati all'accoglienza dei piccoli pazienti del Burlo e dei loro familiari e di acquistare una nuova apparecchiatura elettromedicale. "Come nel volontariato, anche per sensibilità e per capacità di dimostrare in modo concreto solidarietà il Friuli Venezia Giulia rimane una delle prime Regioni in Italia - ha rimarcato ancora Fedriga -. Siamo contenti che la scelta finale sia ricaduta sul Burlo, una realtà che presenta standard di qualità altissimi e che si occupa di curare bambini provenienti da ogni parte del mondo". Nel ringraziare tutto il personale medico impegnato nelle cure pediatriche, il governatore Fedriga ha voluto sottolineare la valenza di questa professione. "Per occuparsi di bambini affetti da malattie in alcuni casi molto gravi, queste persone dimostrano ogni giorno una grande forza che va oltre le specifiche competenze professionali". ARC/RT/al