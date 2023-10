Solidarietà: Riccardi, ass. donatori modello di società a cui tendere

Anche dall'assessore Roberti l'appello a donare il sangue Trieste, 29 ott - "Il Friuli Venezia Giulia ha valori di autosufficienza elevati: non è solo fra le prime regioni in termini di raccolta di sangue in Italia ma anche terra che aiuta le altre regioni. Questo è il frutto di una straordinaria generosità di uomini e donne a cui va la nostra gratitudine a quell'esercito di solidarietà che ci consente di dare risposte alle persone in difficoltà, all'impegno delle associazioni e al sistema sanitario". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, presente assieme all'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, alla 60esima giornata provinciale del Donatore di sangue organizzata dall'Associazione donatori sangue di Trieste con il contributo del Comune di Trieste, oggi, in Porto Vecchio. Roberti nell'esprimere un ringraziamento ai donatori, ha voluto sottolineare il suo personale grazie all'associazione e al suo presidente Ennio Furlani perché "è grazie a questo sodalizio, al suo impegno e alla sua capacità di aver creato un legame forte che moltissime persone hanno posto il dono al centro della propria vita. La presenza odierna dell'Amministrazione regionale vuole essere testimonianza e vicinanza a questa associazione". "Per le associazioni dei donatori - ha indicato Riccardi - il dono assume una scelta di vita. Sono organizzazioni che offrono un modello di società a cui tendere contraddistinto da due elementi: la forma anonima del donare e la gratuità. Dobbiamo essere orgogliosi di vantare in Friuli Venezia Giulia il rapporto più alto del numero dei volontari appartenenti al sistema del Terzo settore, rispetto alla popolazione regionale, nel contesto italiano: è un patrimonio che dobbiamo difendere". Da qui la necessità, secondo l'esponente della Giunta Fedriga, di attivarsi per fare in modo che queste esperienze possano proseguire "questo significa conquistare la fiducia delle persone, intervenire nel sistema delle scuole, lavorare con le nuove generazioni e nella formazione". Roberti che ha definito la giornata come "un momento importante per la valorizzazione dei tanti volontari e del lavoro costante del sodalizio" ha lanciato, infine, un appello a chi non ha ancora donato "fatelo perché è un gesto gratuito che non costa nulla ma vale tanto per chi ne ha bisogno". Durante l'evento sono state consegnate le onorificenze ai soci donatori: 29 targhe, 24 stelle dorate, 55 distintivi dorati, 74 medaglie dorate, 95 medaglie d'argento, 179 medaglie di bronzo, 270 diplomi. I diciottenni che hanno donato nel giorno o settimana del compleanno sono stati 8 mentre 26 sono i giovani che hanno donato entro il mese del 18esimo compleanno. L'Ads, nel ringraziare i propri associati, ha sottolineato attraverso la giornata odierna, la valenza etica del dono che, privo di incentivazioni e remunerazioni, costituisce un atto di partecipazione civica e un esempio di solidarietà da diffondere in tutta la popolazione. ARC/LP/gg